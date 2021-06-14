شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت بشكل قوي ليخترق مقاومة القناة الرئيسية الصاعدة ويؤكد استمرار الاتجاه الصاعد، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختبار مستوى 74.70 الذي يمثّل الهدف الإيجابي الأول، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 71.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 74.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد