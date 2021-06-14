شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة بمهاجمة دعم العلم الهابط المشار له صباحاً ويتداول دونه، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهداف سلبية تبدأ بتجاوز 27.55 لتأكيد الاندفاع نحو 26.85، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التماسك فوق 27.80 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.20 والمقاومة 28.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط