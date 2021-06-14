شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية إضافية ليكسر مستوى 1860.00 ويحاول الثبات دونه، مما يدعم التوقعات بامتداد الاتجاه التصحيحي الهابط نحو مستوى 1825.15 كهدف سلبي تالي، ليبقى الميل الهابط مسيطراً بقية اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 1880.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1835.00 والمقاومة 1875.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط