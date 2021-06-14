شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية ملحوظة الآن ليهاجم مستوى 1.4095، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو التصحيحي الهابط، لكننا بحاجة لكسر مؤكد للدعم المذكور للاندفاع نحو الأهداف السلبية التي تبدأ عند 1.4030 ثم 1.3960.

لذلك، سنستمر بمراقبة السعر إلى أن يؤكد وجهته التالية من خلال كسر الدعم 1.4095 أو اختراق المقاومة 1.4238.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4030 والمقاومة 1.4200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي