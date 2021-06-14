شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.2100 منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 1.2175، فإن الضغط السلبي سيبقى قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 1.2064 كمحطة تالية، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.1976 كهدف سلبي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2020 والمقاومة 1.2175

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط