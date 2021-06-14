الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.2100 منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 1.2175، فإن الضغط السلبي سيبقى قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 1.2064 كمحطة تالية، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.1976 كهدف سلبي تالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2020 والمقاومة 1.2175

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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