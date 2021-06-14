شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة : حريصون على تعزيز مجالات الاستثمار مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع مصر خاصة في مجالات الاستثمار في ظل العلاقات الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

ونوه خلال لقائه في القاهرة الليلة الماضية، بالجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، بحرص رجال الأعمال في البلدين الشقيقين على تعزيز علاقاتهم والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات القيادتين.

واستمع خلال اللقاء إلى آراء وتطلعات رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، مشيرا إلى حرص البلدين على تجاوز كل ما يعوق الاستثمارات المشتركة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك بندر العامري وعدد من رجال الأعمال السعوديين.