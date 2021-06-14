شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي المالي» يُدرج سندات لـ«اتصالات» بمليار يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن «سوق أبوظبي للأوراق المالية» اليوم عن إدراج سندات أصدرتها شركة «مجموعة الإمارات للاتصالات» (مجموعة اتصالات) بقيمة مليار يورو وضمن شريحتين متساويتين؛ الأولى مُستحقة في عام 2028 والثانية في عام 2033. وتجاوزت مستويات الاكتتاب على هذه السندات 6 أضعاف الطرح.

وتأتي الشريحة الأولى لأجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون يورو وعائد سنوي قدره 0,375% وتاريخ استحقاقها في 17 مايو 2028، في حين جاءت الثانية لأجل 12 عاماً وبقيمة 500 مليون يورو وعائد سنوي نسبته 0,875% ومستحقة في 17 مايو 2033. وتم إصدار هذه السندات غير المضمونة في إطار برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل، وهي حاصلة على تصنيف AA - من وكالة «ستاندرد آند بورز» وتصنيف Aa3 من وكالة «موديز». وسيتم دفع أسعار الفائدة لحملة السندات في 17 من مايو سنوياً.

ويأتي إدراج سندات اتصالات في «سوق أبوظبي للأوراق المالية» عقب إدراج سندات بقيمة مليار يورو أصدرتها شركة «موانئ أبوظبي» مطلع هذا الشهر، وإدراج سندات أخرى بقيمة 1,1 مليار يورو أصدرتها شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ»، وهي جهة إصدار أدوات الدين لشركة «مبادلة للاستثمار».

وتندرج زيادة عدد عمليات الإدراج في «سوق أبوظبي للأوراق المالية» في إطار أهداف استراتيجية ADX One التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام الحالي، والتي تهدف إلى مضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويضطلع «بنك أبوظبي الأول» بدور وكيل إدراج سندات «مجموعة اتصالات» المقوّمة باليورو. ويتوقع السوق إجراء أكثر من 10 عمليات إدراج خلال عام 2021، بالإضافة إلى إطلاق سوق المشتقات المالية المقرر في الربع الأخير من العام الحالي.

وبهذه المناسبة؛ قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ«سوق أبوظبي للأوراق المالية»: «يسرنا إدراج سندات مجموعة اتصالات بقيمة مليار يورو في سوق أبوظبي للأوراق المالية في وقت يسعى فيه السوق لإرساء منظومة ديناميكية لأسواق الدين وتعزيز فرص التمويل للشركات في أبوظبي وعموم المنطقة. وتجاوزت مستويات الاكتتاب على هذه السندات 6 أضعاف الطرح نتيجة ارتفاع الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، والذي يُعزى إلى اهتمامهم المتزايد بقطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إقبالاً متزايداً من جهات الإصدار بعد طرح سلسلة من المنتجات والخدمات الجديدة خلال العام الماضي لتلبية متطلباتهم، وقد أثمر ذلك عن ارتفاع قيمته السوقية بدرجة قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي».

ومن جانبه قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»: «إن إصدار السندات الأخيرة البالغة قيمته مليار يورو قد أتاح لمجموعة اتصالات الفرصة لتنويع مصادر رأس المال والاستفادة من تحسُّن تكلفة التمويل، كما أن إدراج هذه السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية يساهم في تعزيز مستويات المرونة والشفافية لدى المجموعة والمستثمرين في أسواق رأسمال الدين. ونحن سعداء بمستويات التسعير التي سجلتها سنداتنا والاهتمام الكبير الذي حازته من مستثمرين محليين وعالميين. ويعكس هذا الطلب القوي الأسس المالية المتينة التي تقوم عليها أعمالنا وثقة حاملي السندات بمستقبل قطاع الاتصالات في الإمارات».

وشهد «سوق أبوظبي للأوراق المالية» ارتفاعاً ملحوظاً في حجم تداول الأسهم خلال العام الحالي، حيث ارتفعت قيمته السوقية في الربع الأول بواقع 25% لتسجل رقماً قياسياً 936 مليار درهم. كما شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 زيادة إجمالي القيمة المتداولة للأسهم المشتراة والمباعة خمسة أضعاف على أساس سنوي ليبلغ 107,8 مليار درهم، فيما ارتفع المؤشر القياسي للسوق بنسبة 17.2٪. وفي غضون ذلك، ارتفع حجم الشراء والبيع لصالح المستثمرين المؤسسيين بشكل ملحوظ من 14,6 مليار درهم إلى 92,6 مليار درهم، بينما ارتفع حجم تداول المستثمرين الأفراد أكثر من الضعف ليبلغ 15,1 مليار درهم.