«العربية أبوظبي» تبدأ بتسيير رحلات إلى طرابزون

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وطرابزون في تركيا بدءاً من 13 يوليو 2021.

وتقدم «العربية أبوظبي» هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين أسبوعياً مما يوفر للعملاء خياراً جديداً وملائماً يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين.

وتزخر طرابزون التي تطل على البحر الأسود بمعالم أثرية فريدة من نوعها، من ضمنها الأسواق التقليدية والواجهات المعمارية. وتمثل المدينة الوجهة 14 لـ«العربية أبوظبي» منذ إطلاق رحلات الشركة من «مطار أبوظبي الدولي» في يوليو 2020.

ومنذ تفشي وباء «كوفيد-19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد على توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال للشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.