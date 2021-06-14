«أسمنت رأس الخيمة»: لا أخبار جوهرية لها تأثير في السهم

أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت شركة «أسمنت رأس الخيمة»، عدم وجود أي أحداث أو معلومات مالية أو أخبار جوهرية لم يتم الإفصاح عنها.

جاء ذلك في بيان على موقع «سوق أبوظبي للأوراق المالية» حول ارتفاع سعر سهم الشركة خلال الجلسات الأخيرة.

وأشارت الشركة إلى أنها ملتزمة بكافة التعليمات والقوانين وأفضل الممارسات الخاصة بالإفصاحات، وذلك للحفاظ على الشفافية.