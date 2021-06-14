شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوى تشترى ذهب النهاردة.. 4 أحداث يترقبها السوق وتحدد مصير المعدن النفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لو ناوي تشترى ذهب اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، فيجب أن تعرف أن السوق يتأثر بعدد من الأحداث والبيانات الاقتصادية المرتقبة، والتي ترسم ملامح وحركة الأسعار خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك مع فتح التداول على الذهب مستهل جلسات هذا الأسبوع.

وتنتظر الأسواق العالمية، إعلان القراءة النهائية للإنتاج الصناعي في اليابان والحدث الثاني هو إعلان الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والحدث الثالث هو الكشف عن مبيعات التصنيع الكندية وأخيراً خطاب أندرو بايلي محافظ بنك انجلترا.

ماذا تنتظر الأسواق من هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية؟.. كافة المعلومات المتعلقة بأداء الصناعات والإنتاج في الدول ذات الاقتصاديات الكبري يكون لها تأثير مباشر على قرارات المستثمرين بالاتجاه نحو التحوط وشراء الذهب، فإذا كانت البيانات إيجابية فقد نجد هبوط سعر المعدن النفيس عالمياً وإذا كانت سلبية سيحدث العكس.

وكنا قد شهدنا الأسبوع الماضي، أن البنك المركزي الأوروبي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير، وكذلك برنامج شراء السندات الطارئ ومن المتوقع أن يستمر بالبرنامج على الأقل حتى نهاية مارس 2022.

ومن ضمن أحداث الأسبوع الماضي التي أثرت على تداول الذهب، أن الدولار الكندي سجل أعلى مستوياته في 6 سنوات مقابل نظيره الأمريكي بعد قرار تقليص برنامج شراء الأصول في وقتٍ سابقٍ، إلا أنه في اجتماعه الأخير أبقى على سياساته دون تغيير، وبذلك يُعد الدولار الكندي أحد أفضل العملات أداءًا هذا العام مدفوعًا بارتفاع السلع وخاصًة أسعار النفط.