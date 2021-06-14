وزير الاستثمار السودانى: مصر داعم دائم لنا فى مختلف القضايا والمحافل الدولية

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الاستثمار السودانى الدكتور عبدالهادى إبراهيم أن مصر داعم دائم للسودان فى مختلف القضايا والمحافل الدولية والإقليمية.

وأشار وزير الاستثمار السودانى، فى تصريحات لقناة "تن" الفضائية على هامش المنتدى الأول لهيئات الاستثمار الأفريقية- إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم كل الدعم السياسي والمعنوي لدولة السودان على المستوي العالمي، ومع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.

وأضاف الدكتور عبد الهادى إبراهيم أن "مصر دولة رائدة في عملية تسهيل الاستثمار، وخلق بيئة استثمارية جيدة".

وانطلقت، يوم الجمعة الماضى، فى مدينة شرم الشيخ، الدورة الأولى من "منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار فى أفريقيا: التكامل من أجل التنمية"، والذى تنظمه الهيئة العامة للاستثمار المصرية، وينتهى اليوم الاثنين، بالتوقيع على مذكرتي تفاهم بين كل من مصر والسودان وجنوب السودان من أجل تعزيز التعاون وتهيئة بيئة لتشجيع الأعمال والاستثمار.

