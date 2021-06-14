شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 14-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين الموافق 14-6-2021، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات فى السوق المصرفى بمصر، ومقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك، حيث تباين سعر صرف الدينار الكويتى، مسجلا 49.00 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.00 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار عند سعر 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري

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ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مسجلا 18.84 للشراء، 18.99 جنيه للبيع، مقابل 18.84 للشراء، 19.12 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلًا 21.95 جنيه للشراء، 22.13 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 21.96 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى مسجلا 49.00 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.00 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.