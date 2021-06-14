شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 29-31 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد سامح السيد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الثروة الداجنة وهو ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة يتراوح بين 26 - 27 جنيها للكيلو، فى حين ترواح السعر للمستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو، والأمهات يتراوح بين 20-21 جنيها في المزرعة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 44- 45 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 47-50 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة 30-33 جنيها الكيلو، ويتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 39-40 جنيها في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسعر البيض البلدى وصل 42 جنيها في المزرعة 46-50 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

وكان الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أكد أن مصر اليوم على أعتاب الاكتفاء الذاتى من الثروة الداجنة، مضيفا: "حققنا 98% اكتفاء ذاتيا وسنحقق الاكتفاء 100% قريبا وسنبدأ بالتصدير بعد ذلك.