شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 14-6-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت سعر الدولار اليوم الاثنين 14-6-2021، تباينا أمام الجنيه المصري، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا في البنك الأهلي المصري عند سعر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعره في مصرف أبوظبى الإسلامي عند15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى بنك "الاسكندرية" بمقدار قرش واحد ليسجل 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري فسجل 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.59 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.60 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.59 جنيه.

15.70 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.69 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.