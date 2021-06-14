شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط للأعلى لها في أكثر من عامين متغاضية عن ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وارتفاع عقود حام برنت للأعلى لها منذ 20 من أيار/مايو 2019 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في خمسة عشرة جلسة من الأدنى له منذ السابع من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 03:49 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.78% لتتداول عند مستويات 71.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 70.65$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 70.91$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آب/أغسطس 0.41% لتتداول عند 73.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 72.70$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 72.69$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 90.57 مقارنة بالافتتاحية عند 90.50، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 90.56.

هذا قد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي كشف وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات تفوق ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية هذا العام وأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين من النفط وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" والتي المرتقب أن تقلص من خفضها للإنتاج بواقع 800 ألف برميل يومياً وفقاً لسياساتها الحالية.

عليها التوسع في تقلص خفض الإنتاج للحفاظ على إمدادات سوق النفط بشكل كاف، مع التطرق لكون الانتعاش لن يكون متساوي ليس فقط في المناطق المختلفة ولكن عبر القطاعات والمنتجات، وأفادت وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن يكون ارتفاع الإنتاج بالوتيرة الحالية بعيداً عن المستويات المطلوبة لمنع سحب المزيد من المخزونات وأن ارتفاع الطلب يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الجهود من أجل تحقيق أهداف المناج.

كما تضمن تقرير وكالة الطاقة الدولية الجمعة الماضية أن هناك متسع لأوبك+ في العام المقبل 2022 لزيادة الإنتاج بنحو 1.4 مليون يومياً عن المستهدف خلال الفترة من تموز/يوليو 2021 وحتى آذار/مارس 2022، وجاء ذلك مع إعلان وكالة الطاقة عن توقعاتها بأن يرتفع الإنتاج من خارج أوبك+ بنحو 710 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري 2021.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي التقرير التي تطرفت إلى توقعات المجموعة المالية جولدمان ساكس بأن تواصل أسعار النفط مسيرات الارتفاع مدعومة بتسارع وتيرة التطعيمات بلقاحات الفيروس التاجي داخل أوروبا والولايات المتحدة، وأنه من المرجح ارتفاع سعر خام برنت إلى مستويات 80$ للبرميل خلال الصيف بدعم تعافي الطلب العالمي على النقط والذي قد يصل إلى 99 مليون برميل يومياً خلال آب/أغسطس.

كما تطرقت المجموعة المالية آنذاك لكون توقعاتها بمواصل أسعار النفط مسيرات الارتفاع خلال الفترة المقبلة يرتكز أيضا على التقدم البطيء في المفاوضات التي دخلت مؤخراً في الجولة الخامسة لها حول ملف الاتفاق النووي الإيراني الذي عقد في 2015 بين القوي الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي انسحب من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وبالأخص حظر صادرات إيران النفطية من السوق العالمي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021، مع التحذير من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل 2% تقريباً من توقعاته السابقة قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الانتعاش المدعوم بالتحفيز المالي الحكومي وتسريع وتيرة لقاحات كورونا.

ونوه البنك لكون نمو الاقتصاد العالمي المتوقع يأتي عقب انكماش 3.5% في 2020، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4.3% في 2022 و3.1% في 2023، وأن الاقتصاد الأمريكي قد شهد في 2021 نمو 6.8% عقب انكماش 3.5% في 2020، وأن الاقتصاد الصيني قد ينمو 8.5%، بعد انكماش 2.3%، كما أن الاقتصاديات الناشئة قد تشهد نمو 4.4% عقب انكماش 4.3% وأن التضخم قد يرتفع بقوة هذا العام وأن لا نشهد استجابة من البنوك المركزية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 01:01 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 175.31 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,792,777 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، أكثر من 2,156 مليون جرعة.

وأفاد التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصات إلى 365 منصة، لتعكس أكبر ارتفع أسبوعي منذ 14 من أيار/مايو ولتستأنف مسيرات الارتفاعات التي توقفت لأول مرة في خمسة أسابيع الأسبوع السابق مع استقرارها آنذاك، ويذكر أن المنصات ارتفعت 123 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.