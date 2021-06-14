شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة هبوطاً بشكل ملحوظ ليبدأ الضغط على دعم القناة الفرعية الصاعدة الآن، والتي نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط سيدفع السعر لإجراء تصحيح هابط للارتفاع الذي تم قياسه من 23.76 إلى 28.74، خصوصاً بعد أن سجّل السعر قمة منخفضة ثالثة مؤخراً كما يظهر بالصورة.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، وكسر مستوى 27.70 سيؤكد الاندفاع هبوطاً نحو مناطق 26.85 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيقود السعر لاستئناف المسار الصاعد والتوجه نحو مناطق 28.74 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.20 والمقاومة 28.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط