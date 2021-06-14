شكرا لقرائتكم خبر عن "معادن" تسعى لإنجاز لرفع القدرة الإنتاجية لمصنع الأمونيا بأكثر من مليون طن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنجزت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عمليات ما قبل التشغيل لمرافق مصنع الأمونيا بقيمة 900 مليون دولار في مدينة رأس الخير الصناعية.

ويتوقع الانتهاء من أعمال البناء في الربع الأخير من عام 2021 مع التشغيل الكامل في الربع الأول من عام 2022.

ويُعد مصنع الأمونيا أول مشروع ضمن توسعة "فوسفات 3" في محفظة "معادن" للأسمدة الفوسفاتية، التي تتضمن عملية التطوير الكاملة للأسمدة الفوسفاتية من المنجم إلى السوق، بقيمة إجمالية بلغت 6.4 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتوسعة المصنع سترفع القدرة الإنتاجية للأمونيا بأكثر من مليون طن، لتصل إلى 3.3 مليون طن، مما يجعل شركة معادن من أكبر منتجي الأمونيا في شرق قناة السويس.

وستسهم هذه الزيادة في الإنتاج في تعزيز مكانة "معادن" كأحد أكبر ثلاثة منتجين للأسمدة الفوسفاتية عالمياً، وتمكين المملكة العربية السعودية لتصبح ثاني أكبر مصدّر للأسمدة الفوسفاتية في العالم.

وبدأت "معادن" الإنتاج التجاري للأسمدة في عام 2011، لتصبح بين أكبر ثلاثة منتجين للأسمدة الفوسفاتية في العالم، حيث تلبي احتياجات أكبر أسواق الأسمدة وتفي بالمتطلبات الغذائية لمئات الملايين من الأشخاص.

ويتكون نموذج أعمال "معادن" المرتكز على تقديم خدمات متكاملة "من المنجم إلى السوق"، من ثلاثة مشاريع فوسفات ضخمة في المملكة ، وهي وعد الشمال الذي يعدّ مركز صناعة الفوسفات السعودية، ورأس الخير وهو مجمع صناعي ضخم لمعالجة الفوسفات والبوكسايت؛ و"فوسفات 3". وفي عام 2019.

ووسّعت "معادن" نطاق أعمالها في مجال الفوسفات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال الاستحواذ على شركة توزيع الأسمدة "ميريديان جروب"، ما أتاح للشركة تقديم خدمة أسرع وأفضل للعملاء المحليين في إفريقيا.

وتماشياً مع التزام "معادن" بالاستدامة، تستمد الشركة المياه الصناعية اللازمة لإنتاج الفوسفات في مدينة رأس الخير الصناعية بالكامل من واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، وذلك عبر استخدام نظام معالجة مياه الصرف الصحي المصمم بشكل طبيعي، وتتم إعادة استخدام 60 - 80% من المياه المعالجة كمياه للعمليات الصناعية والباقي لري المناظر الطبيعية المحلية.

يشار إلى أن عبد العزيز الحربي، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، كان قد أعلن في وقت سابق أن الشركة تسعى للاستفادة من الارتفاعات الكبيرة لأسعار السلع عالمياً لخفض نسبة الدين إلى النصف.

وقال الحربي إن "معادن" تعطي الأولوية لإعادة هيكلة الديون بعد أن استثمرت ما يقارب 40 مليار دولار في مشاريع جديدة في السنوات القليلة الماضية، مضيفاً أن القرار الآن هو عدم دفع توزيعات.

وأعلنت الشركة مؤخرا، عن تحقيقها 761.2 مليون ريال أرباح في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، مقابل خسائر 353.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.