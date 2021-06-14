شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تحذيرات من البنك الدولى لمختلف دول العالم تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث للبنك الدولى حول توقعات آفاق المستقبل الصادر في شهر يونيو الجاري، أنه يخيم عليها قدر كبير من عدم اليقين، موضحا أنه من الأمور التي قد تُقوِّض التعافي أو تُخرِجه عن مساره الصحيح 9 أمور تعرف عليها، وهى بمثابة تحذيرات لمختلف الدول خاصة الدول النامية.

1 - طول أمد الجائحة.

2 - موجة من إفلاس الشركات.

3 - الضغوط المالية.

4 - حتى الاضطرابات الاجتماعية.

5 - نكسات خطيرة للمكاسب الإنمائية.

6- نحو 100 مليون شخص قد سقطوا مرة أخرى في براثن الفقر المدقع.

7 - أشد المتضريين الفئات الأولى بالرعاية والنساء والأطفال والعمال غير المهرة وغير الرسميين.

8 - قد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء وتسارع وتيرة التضخم لتفاقم النقص في الأمن الغذائي.

9- زيادة الديون وخلق مزيد من الضغوط الصعودية على الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية.