شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الـ7 سنوات.. ضخ 14.4 مليار جنيه للتمويل متناهي الصغر منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجازات الدولة المصرية في كافة القطاعات الاقتصادية لم تتوقف طوال السنوات السبع الماضية، حيث كشفت بيانات حديثة لجهاز تنمية المشروعات أن التمويلات المقدمة للمشاريع تضاعفت بصورة كبيرة في السنوات الماضية.

من جانبه، أعلن المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر قد تضاعف خلال السنوات السبع الماضية، حيث وصل في الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية أبريل 2021 إلى 14.4 مليار جنيه أتاحت ما يزيد على 1.6 مليون فرصة عمل.

وقال في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر، أن الجهاز يحرص على التنوع في المنتجات المالية التي يقدمها لتلبية مختلف احتياجات العملاء، مؤكدا أن الجهاز يعتمد على التمويل متناهى الصغر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة خاصة في القرى والمراكز، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية.