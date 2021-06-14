شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يستأنف الارتفاع– تحليل – 14-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الغاز بتداولاته الأخيرة بتجاوز الحاجز المستقر عند 3.210 ليستأنف بذلك اندفاعه الصاعد والناتج عن تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

كذلك محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص تشكيل السعر قريبا لاندفاع صاعد قوي ولنتوقع استهدافه بذلك للعديد من المستويات الإيجابية بدأ من 3.410 وصولا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز عند 3.590 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.210 و 3.410

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد