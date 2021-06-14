شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الهدف التصحيحي الأول- تحليل - 14-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة لضغوط سلبية جديدة بتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع لنلاحظ ابتعاده عن الحاجز المتمثل بمستوى 133.60 واقترابه من الهدف التصحيحي الأول المستقر عند 132.50.

نتوقع بتعرض السعر لضغوط سلبية إضافية, استئنافه لتشكيل الموجات السلبية لننتظر اختباره بذلك لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 132.00 تقريبا ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام لتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.30 و 132.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط