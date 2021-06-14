شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين ينحصر بنطاق ضيق-تحليل - 14-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج تداولاته الأخيرة بتقديمه لثبات سلبي جديد دون مستوى 155.50 لينحصر بذلك ضمن مسار ضيق متمثل بالحاجز الحالي بينما يتمركز الدعم حاليا قرب 154.30.

كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية يؤكد استسلام التداولات لسيطرة الميل الجانبي لنبقى على حيادية التداول خلال الفترة الحالية لحين تجاوز السعر لإحدى هذه المحاور لنتمكن من تأكيد الأهداف المتوقعة للفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 155.50 و 154.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور