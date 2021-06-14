شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ضعيف– تحليل - 14-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لا يزال سعر البلاتين ضعيفا نظرا لاستمرار تعرضه للضغوط السلبية بالإضافة إلى تمركزه المتكرر دون الحاجز الإضافي المستقر عند 1195.00 ليزيد ذلك من فرص ملامسته لدعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 1110.00.

لابد من التنويه إلى أن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتحقيقه لكسر الدعم المستهدف سابقا, فإن ذلك سيجبره على الخروج من المسار الصاعد لنتوقع تكبده بذلك لخسائر إضافية قد تبدأ من 1070.00 و 1005.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1165.00 و 1110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط