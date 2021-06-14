شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحتاج لعزم قوي– تحليل- 14-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه لتداولات جانبية ضعيفة نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي ليستقر بذلك ضمن محاور القناة الصاعدة تحديدا فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 4.4000 تقريبا.

نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة بتجاوزه لمستوى 4.6200 ومن ثم لننتظر تسجيله لأهداف إيجابية بدأ من 4.7100 وصولا للمقاومة المحورية الممتدة نحو 4.9500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4400 و 4.6200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد