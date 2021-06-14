الاقتصاد

سعر النحاس يحتاج لعزم قوي– تحليل- 14-6-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه لتداولات جانبية ضعيفة نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي ليستقر بذلك ضمن محاور القناة الصاعدة تحديدا فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 4.4000 تقريبا.

 

نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة بتجاوزه لمستوى 4.6200 ومن ثم لننتظر تسجيله لأهداف إيجابية بدأ من 4.7100 وصولا للمقاومة المحورية الممتدة نحو 4.9500.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4400 و 4.6200

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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