شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تخترق المقاومة – تحليل - 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك اختراقاً واضحاً لمقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، ليتجه نحو بدء تصحيح صاعد للانخفاض الذي بدأ من مناطق 0.9472، حيث يتواجد الهدف التصحيحي الأول عند 0.9058.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستويات 0.8965 ثم 0.8930 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8960 والمقاومة 0.9055

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد