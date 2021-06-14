شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بشكل ملحوظ ليبتعد عن مستوى 0.7765، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 0.7615، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 0.7765.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7650 والمقاومة 0.7735

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط