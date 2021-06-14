شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بإيجابية – تحليل - 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة ويحاول تخطي مقاومة القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليدعم السيناريو الإيجابي المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 74.70 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 71.65 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 74.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد