شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد في أسهم شركات «أداني» بعد تجميد صناديق بـ6 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسهم شركات مجموعة «أداني» الهندية Adani بعد أن أفاد تقرير بأن شركة إيداع جمدت حسابات ثلاثة صناديق خارجية تمتلك أكثر من 435 مليار روبية (6 مليارات دولار) من الأسهم في أربع شركات تابعة للمجموعة.

وأفادت صحيفة إيكونوميك تايمز، الاثنين نقلاً عن أشخاص لم تحدد هويتهم أن شركة الإيداع الوطنية للأوراق المالية جمدت حسابات صندوق «ألبولا» للاستثمار وصندوق «كريستا» وصندوق الاستثمار APMS بسبب عدم كفاية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالملكية المفيدة.

وقال التقرير إن الصناديق موجودة في موريشيوس ومسجلة على نفس العنوان في بورت لويس ولن تتمكن الحسابات المجمدة، اعتبارًا من 31 مايو، من بيع أو شراء أوراق مالية جديدة. وانخفضت أسهم شركتي «أداني للموانئ والمناطق المتخصصة» و«أداني إنتربرايسز» بنسبة 19%، بينما انخفض سهم«أداني توتال للغاز»و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للطاقة» و«أداني ترانسميشين» بحوالي 5% لكل منها.

وأدى الارتفاع الحاد في أسهم شركات مجموعة «أداني» إلى إضافة أكثر من 40 مليار دولار إلى ثروة الملياردير غوتام أداني Gautam Adani هذا العام، مما جعله ثاني أغنى شخص في آسيا. كما أن الارتفاع السريع في هذه الأسهم، التي تمتلكها إلى حد كبير صناديق خارجية وقليل من التعويم العام، دفع بعض المحللين إلى الإشارة إلى المخاطر التي ينطوي عليها الأمر.

(بلومبيرج)