شكرا لقرائتكم خبر عن واردات خام الذهب تقفز إلى 243 مليون دولار فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت واردات مصر من خام من ذهب غير نقدي قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث ارتفعت واردات خام من الذهب غير النقدي إلى 243 مليون و34 ألف دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 32 مليون و39 ألف دولار فقط خلال شهر مارس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 210 مليون و995 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات خام الذهب جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الوسيطة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2 مليار و145 مليون و212 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 2 مليار و186 مليون و880 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 41 مليون و668 ألف دولار.

وكانت أهم واردات السلع الوسيطة اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 230 مليون و332 ألف دولار مارس الماضي، مقابل 207 مليون و422 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 22 مليون و910 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات الخشب ومصنوعاته وبلغت قيمتها 86 مليون 848 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 94 مليون و813 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 7 ملايين و983 ألف دولار، إلى جانب واردات المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 209 مليون و601 ألف دولار، مقابل 191 مليون و985 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 17 مليون و616 ألف دولار.