شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار النيوزيلندي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداد للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الرابع من أيار/مايو، حينما اختبر الأدنى له منذ 14 من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع والذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون.

في تمام الساعة 03:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 0.7140 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7143، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 0.7143، بينما حقق الأدنى له عند 0.7128.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت ارتفاعاً 588.3% مقابل تراجع 12.4% في نيسان/أبريل الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1,755.4% مقابل تراجع 97.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الغذاء لشهر أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، تتوجه الأنظار إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

كما تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء القادم عقب نصف ساعة من انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر أن يتم خلاله الكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.