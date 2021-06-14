شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك الجملة اليوم الاثنين 14-6-2021، استقرارا في أسعار البلطي المزارع وارتفاع في أسعار الثعابين، وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

وسجلت أسعار البلطي المزارع 1، بين 22-24جنيها للكيلو مقابل 22-25 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، وسجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البورى 1، بين 40-48 جنيها للكيلو، و البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

وارتفعت أسعار السمك الثعابين، ليتراوح بين 50-220 جنيها للكيلو مقابل 200 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار المرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وأسعار القرميط شيلان بين 10 - 20 جنيها، و سجلت أسعار المكرونة السويسي سجلت 65-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن تلقي تقريرا حول آخر مستجدات التغير في أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها بالأسواق وجاء فيه تراجع أسعار الأسماك خلال شهر مايو الماضي، حيث انخفض سعر كيلو "البلطي الكبير" بنسبة 17% ليسجل 25 جنيها مقارنة بنحو 30 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.