شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ولكن أمام ذلك يظل السهم مستنداً إلى دعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات الدعم 35.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 36.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.00 ومستوى المقاومة 35.70.