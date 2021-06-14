شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يواصل انخفاضه التصحيحي – تحليل صباحي – 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التصنيع (2060) تراجعه التصحيحي في آخر جلساته، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.42% بما يعادل -0.08 نقطة، ليبحث السهم عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.14، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.44 ومستوى المقاومة 19.46.