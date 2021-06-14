شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ملاذ للتأمين (8020) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بالرغم من محاولة السهم تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.18% بما يعادل 0.90 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما يستفيد السهم من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 30.02 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.90 ومستوى المقاومة 31.00.