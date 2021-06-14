شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مشاعر ريت (4337) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.59% بما يعادل 0.18 نقطة، وذلك بعدما حاول السهم خلال تداولاته السابقة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 11.20، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 12.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 11.70.