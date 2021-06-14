شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المجموعة السعودية (2250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.41% بما يعادل -0.15 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.45، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 39.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.45 ومستوى المقاومة 38.00.