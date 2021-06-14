شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الشرقية للتنمية (6060) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.10% بما يعادل 2.20 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ أداءاً فاتراً بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 103.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 114.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 102.00 ومستوى المقاومة 114.00.