شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 29.00، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.42% ليكسب السهم نحو 40 هللة، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 29.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 31.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.75 ومستوى المقاومة 29.70.