شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم اليابانية في أولى جلسات الأسبوع وأسهم كوريا الجنوبية والأسهم النيوزيلندية تسهل التداولات سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع كل من مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ومؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالتزامن مع تغيب نبض التداول اليوم الاثنين عن كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بسبب عطلات رسمية في كل من الصين واستراليا وهونج كونج.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت ارتفاعاً 588.3% مقابل تراجع 12.4% في نيسان/أبريل الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1,755.4% مقابل تراجع 97.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الغذاء لشهر أيار/مايو.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي تؤكد على تسارع وتيرة النمو إلى 2.7% متوافقة مع القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل مقابل 1.7% في آذار/مارس الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.24% ليربح 4.78 نقطة ويصل إلى المستوى 1,958.80، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.49% ليربح هو الأخر 142.22 نقطة ويصل إلى المستوى 29,090.95.

وبالنظر إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية فشهد انخفاضاً بنسبة 0.07% ليخسر 2.19 نقطة ويصل إلى المستوى 3,247.13، كما تراجع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا بنسبة 0.21% ليخسر هو الأخر 26.30 نقطة ويصل إلى المستوى 12,524.09.