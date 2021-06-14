شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 0.94% بما يعادل 101.14 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

وتستمر توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والقريب 11,000، وذلك طيلة ثبات مستوى الدعم 10,540.17.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,540.17 ومستوى المقاومة 11,000.00.