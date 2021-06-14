شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليار دولار زيادة في صادرات مصر من منتجات البترول بشهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية ارتفاع الصادرات المصرية من منتجات البترول لتتجاوز نصف مليار دولار في شهر واحد فقط، حيث بلغت قيمة صادرات مصر من منتجات البترول نحو 609.8 مليون دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 58.8 مليون دولار في شهر مارس عام 2020، بزيادة بلغت 551 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 936%.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات منتجات البترول جاءت ضمن أهم صادرات مصر من الوقود والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 893 مليون و287 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 298 مليون و554 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 594 مليون و733 ألف دولار، وشملت تلك الصادرات كلا من البترول الخام وبلغت قيمتها 142 مليون و345 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 67 مليون و782 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 74 مليون و563 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات الفحم بأنواعه والتي بلغت قيمتها 478 ألف دولار، مقابل مليون و945 ألف دولار خلال فترة التقرير، بتراجع بلغت قيمته مليون و467 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التجارة الخارجية لشهر مارس 2021، حيث سجل العجز فى الميزان التجارى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مقابل 3.59 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 25.2٪.