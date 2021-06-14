الاقتصاد

7 أهداف لجهاز تنظيم سوق الغاز.. أهمها جذب وتشجيع الاستثمارات

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر سوق الغاز الطبيعي المصري من الأسواق الكبيرة والواعدة، والتي تجذب اهتمام الشركات العالمية خاصة مع الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي كأحد أهم أنواع الوقود الصديقة للبيئة، و التي تتميز بالتنافسية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الاكتشافات الغازية الكبيرة للبحر المتوسط وظهور لاعبين جدد في سوق الغاز العالمي، و نظرا لاتساع أنشطة ومجال أعمال الغاز، فيما يلي أهم أهداف جهاز تنظيم سوق الغاز، والتي كانت كالتالي.. 

 

 

1 - تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز و متابعتها و مراقبتها.

 

 

2 - العمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير ضمان جودة الخدمات المقدمة.

 

 

3 - تهيئة المناخ المناسب للوصول إلي السوق التنافسية و تلافي الممارسات الاحتكارية.

 

 

4 - مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

 

 

5 - توفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز .

 

 

6 - التأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية الشبكات والتسهيلات .

 

 

7 - جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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