شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف لجهاز تنظيم سوق الغاز.. أهمها جذب وتشجيع الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر سوق الغاز الطبيعي المصري من الأسواق الكبيرة والواعدة، والتي تجذب اهتمام الشركات العالمية خاصة مع الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي كأحد أهم أنواع الوقود الصديقة للبيئة، و التي تتميز بالتنافسية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الاكتشافات الغازية الكبيرة للبحر المتوسط وظهور لاعبين جدد في سوق الغاز العالمي، و نظرا لاتساع أنشطة ومجال أعمال الغاز، فيما يلي أهم أهداف جهاز تنظيم سوق الغاز، والتي كانت كالتالي..

1 - تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز و متابعتها و مراقبتها.

2 - العمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير ضمان جودة الخدمات المقدمة.

3 - تهيئة المناخ المناسب للوصول إلي السوق التنافسية و تلافي الممارسات الاحتكارية.

4 - مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

5 - توفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز .

6 - التأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية الشبكات والتسهيلات .

7 - جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز.