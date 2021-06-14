شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف لجهاز تنظيم سوق الغاز.. أهمها جذب وتشجيع الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعتبر سوق الغاز الطبيعي المصري من الأسواق الكبيرة والواعدة، والتي تجذب اهتمام الشركات العالمية خاصة مع الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي كأحد أهم أنواع الوقود الصديقة للبيئة، و التي تتميز بالتنافسية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الاكتشافات الغازية الكبيرة للبحر المتوسط وظهور لاعبين جدد في سوق الغاز العالمي، و نظرا لاتساع أنشطة ومجال أعمال الغاز، فيما يلي أهم أهداف جهاز تنظيم سوق الغاز، والتي كانت كالتالي..
1 - تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز و متابعتها و مراقبتها.
2 - العمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير ضمان جودة الخدمات المقدمة.
3 - تهيئة المناخ المناسب للوصول إلي السوق التنافسية و تلافي الممارسات الاحتكارية.
4 - مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
5 - توفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز .
6 - التأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية الشبكات والتسهيلات .
7 - جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز.