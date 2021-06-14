شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع طيلة الاسبوع الماضي، حيث تراجع امس الاحد ليغلق عند مستوى 2.455 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 2.46 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 2.496 ريال، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 2.32 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.43 وبين مستوى المقاومة هو 2.46 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط