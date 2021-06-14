شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى خلال تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 17.21 ريال، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، هو ما قد يهبط بالسهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 16.80 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.14 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.27 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط