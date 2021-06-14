شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.022 ريال وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 1.05 ريال، مكون نموذج "Bearish Harami" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.95 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.05 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.00 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.04 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط