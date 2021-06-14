الاقتصاد

السلام العالمية (SIIS) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 14-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.022 ريال وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 1.05 ريال، مكون نموذج "Bearish Harami" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.95 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.05 ريال.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.00 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.04 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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