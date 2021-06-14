شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة (KGL) يرتفع بشكل كبير -تحليل صباحي- 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 61.60 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد اشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 61.60 فلس كمستوى اول ثم 70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 57 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 59.2 وبين مستوى المقاومة هو 65.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد