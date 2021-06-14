شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 192 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 185 فلس، مما يشير الى ان الضغوط الشرائية قد تصل بالسهم لمستوى المقاومة التالي عند 220 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 180 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 185.0 وبين مستوى المقاومة هو 210.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد