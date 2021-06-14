شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون (INVESTORS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 16.10 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد اشارة سلبية، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 16.50 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 15 ثم 13.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 16.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط