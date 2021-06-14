شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ الشهرالماضي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 48.20 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 43 فلس كمستوى اول في الاجل القصير، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 53 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 45.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 49.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط