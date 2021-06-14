شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 14-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض التحسن خلال جلسة امس الاحد الى جلسات الاسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 520 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 540 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 500 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 516.0 وبين مستوى المقاومة هو 524.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد